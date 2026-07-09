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USA : les inscriptions au chômage légèrement sous les attentes
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 14:33

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 29 juin, un chiffre en baisse de 2 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 215 000 à 217 000), un chiffre inférieur au consensus qui tablait sur 218 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 218 750, en baisse de 3 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 814 000 lors de la semaine au 22 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 8 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

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