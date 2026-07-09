Etats-Unis: Baisse des inscriptions au chômage à 215.000

Panneau « Nous recrutons » devant le magasin Target d'Encinitas

‌Les inscriptions au chômage ​ont baissé aux Etats-Unis, lors de la semaine au ​4 juillet à 215.000, a ​annoncé jeudi le ⁠département du Travail.

Les économistes ‌attendaient en moyenne 218.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions ​de ‌la semaine au ⁠27 juin ont été révisées en hausse à 217.000, ⁠par ‌rapport à une estimation ⁠initiale de 215.000.

La ‌moyenne mobile sur ⁠quatre semaines s'établit à 218.750 ⁠contre ‌222.500 (révisé de 222.000) la semaine ​précédente.

Le ‌nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités ​s'est élevé à 1,814 million lors ⁠de la semaine au 27 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,806 million (révisé de ​1,814 million).