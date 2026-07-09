Tata Consultancy Services (TCS): le chiffre d'affaires trimestriel dépasse encore les attentes

Le géant indien des services informatiques Tata Consultancy Services (TCS) a publié jeudi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au premier trimestre encore porté par la faiblesse de la roupie et grâce à l'augmentation des clients bancaires.

K. Krithivasan, PDG de TCS, en 2025, à Mumbai ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

TCS, leader de l’industrie indienne des services logiciels qui pèse 315 milliards de dollars, réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires auprès de clients occidentaux.

Au premier trimestre de son exercice décalé 2026-2027 (clos fin juin), le groupe basé à Bombay a engrangé un chiffre d'affaires de 722,75 milliards de roupies (6,63 milliards d'euros), en hausse de 13,9% sur un an. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 720 milliards de roupies.

Le bénéfice net a atteint 133,49 milliards de roupies (1,23 milliard d'euros), en progression de 4,6% mais un peu en deçà de l’estimation des analystes qui anticipaient un résultat net de 134,5 milliards de roupies.

Ces résultats ont été en partie soutenus par la baisse de la roupie face au dollar comme lors du trimestre précédent. Les entreprises informatiques indiennes facturent généralement leurs clients en devises étrangères mais paient en roupies leurs dépenses, notamment les salaires des employés.

Pour le directeur général de TCS K. Krithivasan, la bonne performance du premier trimestre est aussi due à une série de grands contrats de transformation par l’IA évoquant un "solide carnet de commandes de 9,5 milliards de dollars".

Ces résultats reflètent "une dynamique de croissance soutenue...malgré les vents contraires géopolitiques et macroéconomiques", a-t-il estimé dans un communiqué, soulignant que TCS avait porté son "activité liée à l’IA à un rythme de chiffre d’affaires annualisé de 2,6 milliards de dollars".

De nombreux sous-traitants informatiques indiens, dont TCS, ont accru leurs investissements dans les outils et les compétences liés à l’IA, espérant à la fois gagner de nouveaux contrats et réduire leurs coûts en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Le président de TCS N. Chandrasekaran avait indiqué le mois dernier que le groupe embaucherait moins de personnes car il prévoit d’ajouter "un demi-million d’agents d’IA" à ses effectifs.

Comme ses concurrents, TCS est confronté depuis plusieurs années à une demande morose en raison des incertitudes géopolitiques, de la forte inflation et d’une concurrence accrue des solutions d’intelligence artificielle générative.