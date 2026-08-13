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USA : les inscriptions au chômage dépassent les attentes
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 14:37
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Le département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 209 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine close le 8 août, en hausse de 9 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été relevé de 199 000 à 200 000. À titre de comparaison, le consensus anticipait 202 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi américain, est ressortie quant à elle à 199 000, inchangée par rapport à celle, révisée en légère hausse, observée la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 777 000 lors de la semaine close le 1er août, dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles, un chiffre en repli de 22 000 par rapport au niveau de la semaine précédente.

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