USA : les créations d'emploi supérieures aux attentes en avril
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 14:40
Dans le détail, le rapport explique que les secteurs qui ont le plus recrutés sont ceux de la santé, du transport, de l'entreposage, ainsi que le commerce de détail. A noter également que l'emploi fédéral a poursuivi son repli en avril (-9 000), et depuis le pic d'octobre 2024, il a diminué de 348 000 postes, soit une baisse de 11,5%.
En parallèle, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2%, là où les analystes tablaient sur une hausse un peu plus importante de 0,3%.
Quant au taux de chômage, il est resté stable, comme prévu, à 4,3%, pour un total de 7,4 millions de personnes sans emploi. Le nombre de personne au chômage depuis moins de cinq semaines a augmenté de 358 000 pour atteindre 2,5 millions en avril. Le nombre de chômeurs longue durée (27 semaines ou plus) est resté globalement stable à 1,8 million, représentant 25,3% de l'ensemble des chômeurs.
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