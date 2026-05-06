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USA-Les coûts du kérosène ont bondi de 56% en mars, selon les compagnies aériennes
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 19:04

par David Shepardson

Les principales compagnies aériennes américaines ont dépensé plus de 5 milliards de dollars en kérosène en mars, soit une augmentation de 56%, ou 1,8 milliard de dollars, par rapport aux dépenses de février, a indiqué mercredi le département américain des Transports (USDOT).

Le coût du gallon de kérosène en mars était de 3,13 dollars, en hausse de 74 cents (31%) par rapport à février. La consommation de kérosène a augmenté de 20% en mars, a ajouté l'USDOT.

En comparaison, les dépenses en kérosène des compagnies aériennes américaines s'établissaient à 3,88 milliards de dollars en mars 2025 contre 5,06 milliards de dollars en mars 2026.

Les compagnies aériennes européennes sont confrontées à leur plus grand défi depuis la pandémie de COVID-19, avec la guerre au Moyen-Orient qui fait bondir les prix du kérosène.

Les principales compagnies aériennes américaines ont répercuté leurs coûts en augmentant les prix de leurs billets et des frais de bagages, supprimant certaines liaisons et coupant dans d'autres postes de dépenses. Le kérosène pèse pour près d'un quart des dépenses des entreprises du secteur.

La compagnie à bas coût Spirit Airlines, qui a cessé ses opérations samedi, a déclaré cette semaine avoir déboursé 100 millions de dollars supplémentaires dans les dépenses en kérosène pour les mois de mars et d'avril. L'entreprise invoque la hausse des coûts du kérosène comme raison principale de sa cessation d'activité.

"Toutes les compagnies souffrent de la hausse des prix du kérosène", a dit à Reuters Bob Jordan, directeur général de Southwest Airlines la semaine dernière. "C'est votre travail de développer une entreprise de manière à ce qu'elle soit résiliente et puisse survivre à ces événements car ils se produisent de manière inévitable."

Les compagnies aériennes à bas coût ont demandé le mois dernier à l'USDOT une aide gouvernementale de 2,5 milliards de dollars. Une demande rejetée par le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, qui a jugé qu'elle n'était pas nécessaire "à ce stade".

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

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