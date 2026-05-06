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Mort du pionnier de l'info en continu Ted Turner, créateur de CNN
information fournie par AFP 06/05/2026 à 18:46

Le magnat des médias Ted Turner participe à une table ronde sur "La philanthropie des personnalités publiques" lors de la 10e conférence mondiale du Milken Institute à Beverly Hills, en Californie, le 23 avril 2007 ( AFP / ROBYN BECK )

Le magnat des médias Ted Turner participe à une table ronde sur "La philanthropie des personnalités publiques" lors de la 10e conférence mondiale du Milken Institute à Beverly Hills, en Californie, le 23 avril 2007 ( AFP / ROBYN BECK )

La chaîne américaine CNN a annoncé mercredi la mort à 87 ans de son fondateur Ted Turner, personnage audacieux et provocateur, pionnier de l'information en continu avant de devenir un influent philanthrope.

Donald Trump - qui pourfend régulièrement la chaîne qu'il juge lui être hostile - a rendu hommage à un "grand nom de l'histoire de la télévision".

En 2018, le magnat des médias avait révélé souffrir de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative provoquant des symptômes proches des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

Ted Turner, fondateur de la chaîne américaine d’information en continu CNN, montre son prix d’"Homme de l’année", décerné par le festival de télévision MIPCOM à Cannes, le 14 novembre 1990 dans le sud de la France ( AFP / GERARD JULIEN )

Ted Turner, fondateur de la chaîne américaine d’information en continu CNN, montre son prix d’"Homme de l’année", décerné par le festival de télévision MIPCOM à Cannes, le 14 novembre 1990 dans le sud de la France ( AFP / GERARD JULIEN )

Né à Cincinnati dans l'Ohio en novembre 1938, Ted Turner avait d'abord fréquenté un pensionnat militaire dans le Tennessee avant d'intégrer la prestigieuse université de Brown, dont il a été expulsé avant d'obtenir son diplôme.

Entré dans les affaires en reprenant l'entreprise de publicité en difficulté laissée par son père, mort par suicide, il avait intégré le monde de la télévision en 1970 en rachetant une chaîne à Atlanta, en Géorgie.

Dix ans plus tard, celle-ci était devenue le pilier de son réseau national, le Turner Broadcasting System, dont les profits lui avaient permis de lancer CNN en 1980.

Le logo de la chaîne américaine d'information CNN à Atlanta, le 16 octobre 2021 en Géorgie ( AFP / Daniel SLIM )

Le logo de la chaîne américaine d'information CNN à Atlanta, le 16 octobre 2021 en Géorgie ( AFP / Daniel SLIM )

Première chaîne d'information en continu 24 heures sur 24, celle-ci s'est progressivement imposée aux Etats-Unis puis à l'international, accompagnant le passage de la télévision hertzienne au câble.

Son rayonnement s'est manifesté notamment lors de la première guerre du Golfe (1990-1991), grâce à une couverture en direct étendue rendue possible par la technologie satellitaire.

- Défenseur du climat -

Le succès de CNN a depuis inspiré la création de nombreuses chaînes d'information en continu, notamment Fox News, fondée par le rival de longue date de Ted Turner, Rupert Murdoch, MSNBC et de nombreuses autres à travers le monde.

Le propriétaire des Braves d'Atlanta, Ted Turner (d), salue d'anciens joueurs des Braves lors d'une cérémonie pour commémorer le dernier match à domicile de la saison régulière au Fulton County Stadium d'Atlanta, en Géorgie, le 23 septembre 2001 ( AFP / DOUG COLLIER )

Le propriétaire des Braves d'Atlanta, Ted Turner (d), salue d'anciens joueurs des Braves lors d'une cérémonie pour commémorer le dernier match à domicile de la saison régulière au Fulton County Stadium d'Atlanta, en Géorgie, le 23 septembre 2001 ( AFP / DOUG COLLIER )

Le sport était l'autre passion de Ted Turner. Il avait été propriétaire de l'équipe de baseball des Atlanta Braves, ainsi que de celles de basket des Atlanta Hawks et de hockey sur glace des Atlanta Thrashers.

Il avait en outre remporté la Coupe de l'America en 1977 en tant que skipper du yacht américain Courageous.

Un incident maritime avait d'ailleurs renforcé sa rivalité avec Rupert Murdoch en 1983, lorsqu'un yacht sponsorisé par ce dernier était entré en collision avec celui de Ted Turner lors de la course Sydney-Hobart, provoquant le naufrage de sa goélette.

Ted Turner et son épouse, l'actrice américaine Jane Fonda, le 30 septembre 1991à Hollywood, en Californie ( AFP / Hal GARB )

Ted Turner et son épouse, l'actrice américaine Jane Fonda, le 30 septembre 1991à Hollywood, en Californie ( AFP / Hal GARB )

Désigné homme de l'année par le magazine Time en 1991, il avait épousé cette même année l'actrice Jane Fonda, sa troisième femme dont il avait divorcé dix ans plus tard.

Ted Turner avait attribué leurs difficultés à la conversion de Jane Fonda au christianisme. Version de cette dernière: "Il a besoin de quelqu'un à ses côtés 100% du temps (...). Ce n'est pas de l'amour, c'est du baby-sitting".

Au-delà des affaires et du sport, il était connu pour ses engagements philanthropiques et environnementaux.

En 1998, Ted Turner avait fait don d'un milliard de dollars pour créer la Fondation des Nations unies engagée notamment sur le climat, le développement durable, la technologie et la santé.

Ted Turner à l'Assemblée générale des Nationes unies, le 29 août 2000 à New York ( AFP / DOUG KANTER )

Ted Turner à l'Assemblée générale des Nationes unies, le 29 août 2000 à New York ( AFP / DOUG KANTER )

Il avait également créé en 1997 un Fonds pour la protection d'espèces menacées comme les tortues gopher, les papillons monarques et certaines grenouilles, en collaboration avec des propriétaires privés de terres.

En 2015, il avait lancé la Ted Turner Reserves, une initiative d'écotourisme permettant de visiter ses propriétés au Nouveau-Mexique et de découvrir des projets de protection de la nature.

Sa mort survient au moment où la chaîne d'information en continu qu'il a créée s'apprête à passer sous le contrôle de la famille Ellison, jugée proche de Donald Trump, ce qui suscite des questions sur son indépendance éditoriale.

Le fondateur de CNN, Ted Turner, lors de la conférence CNN World Report à Atlanta, en Géorgie, le 31 mai 2000 ( AFP / STEVE SCHAEFER )

Le fondateur de CNN, Ted Turner, lors de la conférence CNN World Report à Atlanta, en Géorgie, le 31 mai 2000 ( AFP / STEVE SCHAEFER )

Le président américain a affirmé mercredi, dans la foulée de son hommage au magnat, que CNN était devenue "woke", un adjectif péjoratif utilisé par les conservateurs pour désigner leurs adversaires progressistes, et espéré que la chaîne soit "rendue à son ancienne crédibilité et gloire" par ses nouveaux propriétaires, "des gens merveilleux."

CNN souffre de mauvaises audiences depuis de nombreuses années. Sa concurrence Fox News enregistre un audimat bien plus important.

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