"Flottille pour Gaza": les deux militants restent en prison en Israël

Le militant espagnol pro-palestinien de la "Flottille pour Gaza", Saïf Abu Keshek, au tribunal d'Ashkelon, le 5 mai 2026 en Israël ( AFP / ilia YEFIMOVICH )

La justice israélienne a validé mercredi la prolongation jusqu'à dimanche de la détention des deux militants de la "flottille pour Gaza" arrêtés la semaine dernière au large de la Grèce, malgré de nouveaux appels à leur libération.

"La cour de Beersheva a rejeté notre appel et accepté tous les arguments de l'État", a déclaré à l'AFP Hadeel Abu Salih, l'avocate de l'Espagnol Saïf Abu Keshek et du Brésilien Thiago Avila, à la sortie de l'audience.

Saïf Abu Keshek, d'origine palestinienne, et Thiago Avila y ont comparu à tour de rôle, arrivés les pieds entravés et entourés de deux gardiens. Aucune question ne leur a été posée.

Saïf Abu Keshek, l'air épuisé selon la journaliste de l'AFP sur place, s'est assis mains jointes sur les genoux, tandis que Thiago Avila paraissait calme.

Tous deux contestaient devant la justice la prolongation de leur détention, décidée la veille par le tribunal d'Ashkelon, sur la côte méditerranéenne, après une demande de la police qui réclamait plus de temps pour les interroger.

Ils ne sont pour l'heure pas inculpés mais Israël les accuse de liens avec le Hamas et donc d'"affiliation avec une organisation terroriste".

Les deux hommes contestent fermement et assurent avoir uniquement voulu apporter de l'aide humanitaire à Gaza, dévastée par plus de deux ans de guerre.

Selon l'Espagne, Israël n'a fourni "aucune preuve" d'un quelconque lien de son ressortissant avec mouvement islamiste palestinien.

Le Brésil et l'Espagne ont réclamé à plusieurs reprises leur libération, notamment par la voix du président Lula et du chef de la diplomatie espagnole, qui s'est insurgé d'une action israélienne "complètement illégale", en dehors de "toute juridiction".

- "Carte blanche" -

Les deux hommes font partie des quelques 175 militants propalestiniens de la "flottille pour Gaza" arrêtés jeudi dernier à des centaines de kilomètres d'Israël, au large de la Grèce. Ils étaient en route pour tenter de briser, selon les organisateurs, le blocus israélien du territoire palestinien, où l'accès de l'aide humanitaire reste fortement restreint.

Le militant brésilien pro-palestinien de la "Flottille pour Gaza", Thiago Avila, escorté au tribunal d'Ashkelon, le 5 mai 2026 en Israël ( AFP / ilia YEFIMOVICH )

Tous les autres ont été relâchés en Grèce, mais Saïf Abu Keshek et Thiago Avila ont été emmenés en Israël.

Il s'agit d'une "arrestation illégale, qui a eu lieu dans les eaux internationales, où les militants ont été enlevés par la marine israélienne sans aucune autorité", a redit leur avocate après la décision.

Elle a qualifié celle-ci de "carte blanche" donnée aux autorités, la jugeant "très préoccupante". Cela pourrait conférer au pays "la légitimité de recommencer encore et encore et de kidnapper des ressortissants internationaux", a-t-elle poursuivi.

L'interception de la flottille par l'armée israélienne avait entraîné des condamnations de nombreux pays, y compris de l'Italie, l'Allemagne et la Turquie, qui comptaient des ressortissants à bord.

Mercredi avant l'audience, l'ONU a réclamé la libération "immédiate" et "sans condition" de Thiago Avila et Saïf Abu Keshek.

Les deux hommes sont en en grève de la faim depuis leur arrestation, selon l'ONG israélienne Adalah qui les représente.

L'ONG a dénoncé les "mauvais traitements" et "abus psychologiques" infligés selon elle à Saïf Abu Keshek et Thiago Avila en prison, évoquant des interrogatoires de huit heures, un éclairage puissant en cellule 24 heures sur 24, un isolement total et des déplacements systématiquement les yeux bandés, même durant les visites médicales.

Israël conteste tout mauvais traitement.