USA : les commandes à l'industrie conformes au consensus en août

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont progressé de 0,1% en août, en ligne avec les attentes. Elles étaient en hausse de 0,8% en juillet.
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