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USA : les commandes à l'industrie conformes au consensus en août
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 16:08

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Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont progressé de 0,1% en août, en ligne avec les attentes. Elles étaient en hausse de 0,8% en juillet.

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