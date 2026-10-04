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F1: en Malaisie frappée par la mousson, Verstappen gagne pour la première fois de l'année
information fournie par AFP 04/10/2026 à 16:32

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Max Verstappen au volant de sa Red Bull à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / JADE GAO )

Max Verstappen au volant de sa Red Bull à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / JADE GAO )

Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche sa première victoire de l'année au Grand Prix de Bahreïn, délocalisé en Malaisie, au terme d'une course chaotique retardée d'une heure et demie par une pluie de mousson avant le départ.

La bonne opération est aussi pour le prodige italien Kimi Antonelli (Mercedes), deuxième du GP et qui conforte sa place de leader du Championnat du monde (320 points) devant son coéquipier britannique George Russell (236 points) qui a abandonné à cause d'une panne.

Russell a perdu a priori sa chance d'être champion lorsque sa Mercedes s'est immobilisée vers la fin de course, derrière la voiture de sécurité. Un problème sur "l'unité de puissance" hybride électrique et thermique, a dit l'écurie allemande qui domine le classement des constructeurs, loin devant Ferrari.

"Il vaut mieux en rire (mais) je suis au-delà de la déception, c'est vraiment une honte", a lâché le Britannique de 28 ans.

Ayant complètement raté son départ et le début de course, alors qu'il était deuxième sur la grille, le Britannique aux sept couronnes mondiales, Lewis Hamilton, 41 ans, finit troisième au volant de sa Ferrari plutôt en baisse de régime depuis quelques Grands Prix. Son coéquipier monégasque Charles Leclerc et le Français de 22 ans Isack Hadjar en Red Bull, complètent le top 5.

Ce dernier, qui avait promis de tout "défoncer" à compter de cette fin de saison, s'est trouvé "lent", "nul" et "naze", devant la presse en zone mixte.

Verstappen, un Néerlandais de 29 ans, a lui aussi une première partie de saison difficile avec Red Bull, mais a relevé la tête cet été en signant un nouveau contrat évalué à des dizaines de millions de dollars avec la filiale F1 du géant des boissons énergisantes.

"C'est incroyable et impressionnant de gagner notre première course de l'année avec notre propre moteur", a lancé le pilote aux quatre titres (2021-2024) avec son écurie qui produit châssis et moteurs, au nord de Londres, avec l'aide de Ford, après avoir abandonné Honda cette année.

Bugs informatiques

George Russell sort de sa voiture en panne à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / Jade Gao )

George Russell sort de sa voiture en panne à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / Jade Gao )

Le GP a été chaotique. Une très grosse averse de mousson, dans ce pays tropical d'Asie du sud-est, a d'abord retardé le départ de 95 minutes et provoqué des bugs informatiques et électroniques sur nombre de monoplaces.

La piste encore détrempée du circuit ultra rapide et technique de Sepang, au sud de Kuala Lumpur, a ensuite bouleversé la stratégie de changement de pneus, les écuries alternant entre ceux pour la pluie, les tendres, intermédiaires ou durs.

Les Mercedes d'Antonelli et Russell ont ainsi viré en tête au premier virage en dépassant Verstappen, parti en pole position, et Hamilton.

Verstappen a vite repris les commandes et maîtrisé jusqu'au bout.

Il a quand même dit que la course de 55 tours de 5,543 km chacun, ralentie aussi par la voiture de sécurité pour quelques abandons, avait "été terrible".

"Mais nous avons fait le bon choix avec les pneus intermédiaires", a justifié "Mad Max" qui courait après son premier Grand Prix cette saison et dont la dernière pole position remontait à fin 2025.

GP dans le Golfe "confirmés"

Le circuit malaisien de Sepang, large, qui favorise les dépassements, mais dont la piste aux longues lignes droites et courbes à pleine vitesse est abrasive, surchauffée par la moiteur humide tropicale, avait accueilli la F1 de 1999 à 2017. Verstappen et Hamilton sont des rares pilotes à y avoir couru et gagné dans les années 2010.

Kimi Antonelli à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )

Kimi Antonelli à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )

La Malaisie avait proposé en catastrophe de "remplacer" le GP de Bahreïn annulé en avril en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Avant Singapour dès le week-end prochain, le jeune Antonelli a assuré avoir "fait le maximum" en Malaisie et est en chemin vers le premier titre mondial d'un Italien depuis les années 1950.

A tout juste 20 ans, il lui faut gérer son avance sur Russell et Hamilton jusqu'aux deux derniers GP "confirmés" par la F1 au Qatar et à Abou Dhabi les 29 novembre et 6 décembre. En dépit des tensions géopolitiques dans le Golfe et la forte réticence du paddock à y aller.

Sport
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