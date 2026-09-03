USA : légère hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 206 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 24 août, en hausse de 2 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 203 000 à 204 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 205 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 207 250, en hausse de 1 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 779 000 lors de la semaine au 17 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 8 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.