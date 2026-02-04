USA : le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en janvier

A lire aussi
Alstom a signé un accord de quatre ans avec PKP Polskie Linie Kolejowe. Cet accord stratégique porte sur la sécurité du réseau ferroviaire national. De 2026 à 2029, les équipes d'Alstom seront chargées des inspections et de la révision périodiques des aiguillages ... Lire la suite
La Russie a menacé mercredi de poursuivre les hostilités en Ukraine si Kiev n'acceptait pas ses conditions, au moment où un nouveau cycle de négociations en présence des Américains démarrait à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre. ... Lire la suite
Des bombardements israéliens ont fait 21 morts mercredi dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. ... Lire la suite
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Amundi , avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 euros à fin 2026 (c'est à dire après détachement du DPS) pour intégrer la bonne dynamique opérationnelle et le montant de SBB (programme de rachat d'actions) ... Lire la suite
