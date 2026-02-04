 Aller au contenu principal
USA : le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:22

Le secteur privé américain a créé 22 000 emplois en janvier, contre un consensus de 46 000, après 41 000 en décembre, selon l'enquête ADP.

