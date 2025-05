USA: le risque de récession se réduit, selon Goldman information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 16:38









(CercleFinance.com) - Avec l'accalmie sur le commerce, Goldman Sachs a annoncé mardi ne plus évaluer qu'35% le risque d'une récession aux Etats-Unis dans les 12 mois à venir, contre 45% précédemment.



Avec le reflux des tensions commerciales, les stratèges de la banque d'affaires américaine indiquent pronostiquer une hausse de 1% de l'indice S&P 500 sur les trois mois à venir, vers 5900 points contre 5700 jusqu'ici.



Son objectif de fin d'année pour le S&P remonte lui à 6100 points, à comparer avec 5900 points auparavant, soit un potentiel de progression de 4% sur les six mois à venir.



A un horizon de 12 mois, Goldman dit désormais viser un indice S&P à 6500 points, et non plus à 6200, ce qui correspond à une hausse théorique de l'ordre de 11% de l'indice de référence des gérants américains.



Ces nouvelles projections interviennent alors que les économistes de la firme new-yorkaise disent dorénavant tabler sur une croissance de 1% du PIB américain cette année, contre +0,5% jusqu'ici.



En dépit de ce tableau plus favorable et du récent redressement contigu opéré par les marchés d'actions, Goldman Sachs fait valoir que les risques économiques restent toujours élevés.



Ses équipes se montrent notamment préoccupés vis-à-vis de l'intensification d'une série de facteurs défavorables d'ici à la fin de l'année, comme une possible pentification de la courbe de taux, la menace permanente d'une stagflation, les sorties d'argent en dehors des Etats-Unis ou la perspective d'une aggravation du déficit budgétaire de l'Etat.





