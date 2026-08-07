USA : le rapport mensuel sur l'emploi décevant

Selon le rapport mensuel sur l'emploi a révélé la destruction surprise de 23 000 postes en juillet, loin des 85 000 créations qui étaient attendues par les analystes. En parallèle, les chiffres du mois dernier ont été sensiblement revus à la baisse avec finalement 20 000 créations d'emploi, contre 57 000 initialement annoncées.

De son côté, le taux de chômage qui était attendu stable à 4,2%, a reculé de 0,1 point à 4,1%. Au niveau du salaire horaire moyen, il n'a progressé que de 0,1%, contre des attentes à 0,3%.