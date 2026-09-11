USA-Le moral des ménages en baisse plus forte que prévu en septembre-Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus prévu en septembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 47,8 en première estimation, contre 51,7en août, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 51,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 50,9, contre 51,9 en août et un consensus de 51,3.

Celle des perspectives a baissé ce mois-ci, à 45,8 contre 51,5 un mois plus tôt et un niveau de 50,5 anticipé en moyenne par les économistes et les analystes.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,6%, après 4,0% en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)