USA : le déficit commercial se réduit plus que prévu en avril

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est réduit plus qu'attendu au mois d'avril. Il s'est installé à 55,90 milliards de dollars, contre une prévision à 56,20 milliards de dollars et un précédent à 56,60 milliards de dollars en mars.
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