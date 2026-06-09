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USA : le déficit commercial se réduit plus que prévu en avril
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 14:40

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est réduit plus qu'attendu au mois d'avril. Il s'est installé à 55,90 milliards de dollars, contre une prévision à 56,20 milliards de dollars et un précédent à 56,60 milliards de dollars en mars.

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