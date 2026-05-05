USA-Le déficit commercial américain s'est creusé en mars, augmentation des exportations de pétrole

Le déficit commercial américain s'est creusé en mars, l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) ayant entraîné une hausse des importations qui a contrebalancé l'augmentation des exportations, stimulées en partie par les livraisons de pétrole alors que la guerre au Moyen-Orient perturbe les marchés énergétiques.

Le déficit commercial a augmenté de 4,4% pour atteindre 60,3 milliards de dollars, montrent mardi les chiffres publiés par le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département américain du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation du déficit commercial à 60,9 milliards de dollars en mars.

Les importations ont augmenté de 2,3% pour atteindre 381,2 milliards de dollars en mars. Les importations de biens ont pour leur part progressé de 3,6% pour atteindre 302,2 milliards de dollars, soutenues par la forte hausse des biens d'équipement, qui ont atteint un niveau record de 120,7 milliards de dollars.

Les exportations ont quant à elles augmenté de 2% pour atteindre un niveau record de 320,9 milliards de dollars.

Les exportations de biens ont bondi de 3,1% pour atteindre 213,5 milliards de dollars, ce qui constitue également un record, dans un contexte d'augmentation des expéditions de pétrole de la part des Etats-Unis, qui est un exportateur net de brut.

La guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné la fermeture de facto du détroit d'Ormuz et fait grimper les prix du pétrole, devrait continuer à stimuler les exportations américaines de pétrole au cours des prochains mois.

(Lucia Mutikani ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)