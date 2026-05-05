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Etats-Unis: L'indice ISM des services ralentit en avril, les nouvelles commandes chutent
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 16:32

Un café à Miami

Un café à Miami

L'expansion du secteur des ‌services aux États-Unis a ralenti pour un deuxième mois consécutif ​en avril, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi, tandis que les nouvelles commandes sont à leur plus ​bas niveau en trois ans, dans un contexte de forte hausse des prix ​de l'énergie résultant de la guerre ⁠menée par les États-Unis contre l'Iran.

L'indice PMI non manufacturier ‌de l'Institute for Supply Management (ISM) a chuté à 53,6 en avril, contre 54,0 en mars.

Les économistes interrogés ​par Reuters tablaient ‌sur 53,7.

Un indice supérieur à 50 indique une ⁠expansion du vaste secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

L'indice sur l'emploi est également resté ⁠négatif, se maintenant ‌sous la barre des 50 pour un deuxième ⁠mois consécutif, à 48,0 en avril contre 45,2 en ‌mars.

L'indice de l'activité commerciale de l'enquête a progressé de ⁠2 points pour atteindre 55,9, bien que d'autres ⁠composantes étaient plus ‌pessimistes.

L'indice des nouvelles commandes a chuté à 53,5, contre un ​plus haut de trois ans de ‌60,6 en mars, soit une baisse de 7,1 points, la plus importante depuis mars ​2023.

L'indice des prix payés restant inchangé à 70,7, un niveau correspondant à celui d'octobre 2022, lorsque la vague ⁠d'inflation post-pandémique commençait tout juste à s'atténuer.

L'indice ISM des délais de livraison, qui augmente à mesure que ces délais s'allongent, a atteint 56,8, son plus haut niveau depuis juillet 2022, après 56,2 en mars.

(Rédigé par Dan Burns ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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