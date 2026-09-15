USA-La série télévisée "The Pitt" à nouveau récompensée aux Emmy Awards

Le feuilleton hospitalier "The Pitt" a été désigné dimanche à Los Angeles meilleure série dramatique pour une deuxième année consécutive lors de la cérémonie des Emmy Awards, tandis que Matthew Rhys est devenu le premier acteur à obtenir lors de la même soirée deux récompenses distinctes pour des premiers rôles.

Pour sa première saison, la comédie horrifique "Widow's Bay", d'Apple TV, a remporté l'Emmy de meilleure série comique. Matthew Rhys a été sacré meilleur acteur principal dans une comédie pour sa prestation dans cette série, qui raconte les déboires d'habitants d'une ville maudite de Nouvelle-Angleterre.

Il a aussi reçu dimanche soir l'Emmy de meilleur acteur dans une série limitée pour son rôle dans le thriller psychologique "The Beast in Me" de Netflix.

Le titre de meilleur acteur principal dans une série dramatique est, comme l'an dernier, revenu à Noah Wyle pour "The Pitt".

Jean Smart a été désignée meilleure actrice principale dans une comédie pour son rôle dans "Hacks". Il s'agit de son cinquième Emmy dans la catégorie en autant de saisons de cette série.

Rhea Seehorn a décroché la récompense de meilleure actrice principale dans une série dramatique pour "Pluribus".

(Lisa Richwine et Danielle Broadway; version française Jean Terzian)