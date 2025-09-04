 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : la productivité meilleure que prévu au deuxième trimestre
information fournie par AOF 04/09/2025 à 14:50

(AOF) - La productivité s'est améliorée de 3,3% au deuxième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 2,8%. Le coût unitaire du travail a progressé de 1%, à comparer avec un consensus de 1,2%.

