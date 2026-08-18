USA-La production industrielle en hausse moins forte que prévu en juillet

La production industrielle aux États-Unis a augmenté moins que prévu en juillet, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,2% de la production industrielle, après une hausse de 0,1% en juin.

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,3% de la production le mois dernier.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)