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USA-La production industrielle en hausse moins forte que prévu en juillet
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 15:21
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La production industrielle aux États-Unis a augmenté moins que prévu en juillet, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,2% de la production industrielle, après une hausse de 0,1% en juin.

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,3% de la production le mois dernier.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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