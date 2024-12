USA: la production industrielle continue de reculer, toujours marquée par l'aéronautique

La production industrielle américaine a poursuivi son recul au mois de novembre, par rapport au mois précédent, toujours marqué par le ralentissement du secteur aéronautique, consécutif à la grève chez Boeing, ainsi que des services publics.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

Selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée mardi, la production industrielle est en recul de 0,1% par rapport au mois d'octobre, alors que les marchés anticipaient plutôt une hausse de 0,3% sur le mois, selon le consensus publié par briefing.com.

"Malgré la fin de l'arrêt du travail chez un important producteurs d'avions civils (Boeing, NDLR), la production des équipements aéronautiques et de transport a reculé de 2,6%, principalement du fait d'une baisse de la production de pièces pour avions", souligne le rapport de la Fed.

La banque centrale américaine a également revu à la baisse la production industrielle pour le mois d'octobre, qui a finalement reculé de 0,4% par rapport à septembre, et non 0,3% comme annoncé initialement.

Dans le détail, outre l'aéronautique, la production de services publics (notamment eau courante, gaz naturel et électricité) est en baisse, de 1,3%, alors que la production minière recule de son côté de 0,9%.

La fourniture d'équipements non industriels recule également de 0,5% ainsi que les matériaux (-0,3%) et la construction (-0,2%).

A l'inverse, les équipements commerciaux sont en hausse de 1,2% alors que la production de biens de consommation reste stable.

Quant au taux d'utilisation des capacités industrielles, il continue de se détériorer, pour atteindre 76,8% en novembre, soit une baisse de 0,2 point de pourcentage (pp) par rapport à octobre et même de 1,4 pp comparé à novembre 2023.

C'est également sensiblement en-deçà de la moyenne de long terme calculée entre 1972 et 2023 579,7%).

La grève au sein de Boeing, entamée mi-septembre, a pris fin le 4 novembre, avec un vote des salariés validant l'accord signé entre la direction et le syndicat des machinistes (IAM).

Le conflit social a coûté plus de dix milliards de dollars à l'entreprise et ses fournisseurs et devrait encore perturber pendant plusieurs semaines sa production, qui retrouve progressivement sa cadence d'avant-grève.