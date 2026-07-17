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USA-La production industrielle augmente moins prévu en juin
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 15:22

La production industrielle aux États-Unis a augmenté moins que prévu en juin, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,1% de la production industrielle, après le même chiffre en mai.

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,2% de la production le mois dernier.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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