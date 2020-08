Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La poste suspend les mesures d'économies face aux critiques démocrates Reuters • 18/08/2020 à 23:47









WASHINGTON, 18 août (Reuters) - Louis DeJoy, le directeur des services postaux américains, a annoncé mardi la suspension de toute modification du niveau de services du courrier jusqu'à l'élection présidentielle de novembre, cédant aux critiques des démocrates qui craignaient une augmentation des chances de victoire de Donald Trump. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours contre le président républicain, accusé d'essayer de ralentir le vote par correspondance qu'il pense favorable à son rival démocrate, Joe Biden, qui le devance dans les sondages d'opinion. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'une augmentation du nombre de bulletins de vote transmis par correspondance entraînerait plus de fraudes. Les reformes prévues du service de courrier, destinées à faire des économies mais qui menaçaient de ralentir les livraisons, incluaient une diminution des heures supplémentaires, de nouvelles politiques de tri et de livraison. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a déclaré que les annonces de Louis DeJoy, un important donateur du Parti républicain et allié de Donald Trump, étaient insuffisantes et que la Chambre prévoyait toujours de voter samedi un projet de loi sur le service postal. "Cette pause ne fait qu'arrêter un nombre limité de mesures du 'Postmaster', n'efface pas les dommages déjà causés et ne suffit pas à elle seule à garantir que les électeurs ne seront pas privés de leurs droits par le président cet automne", a déclaré Nancy Pelosi dans un communiqué. "La Chambre ira de l'avant avec notre vote ce samedi", a-t-elle ajouté. (David Shepardson et Eric Beech, version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)

