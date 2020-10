Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Maison blanche espère un plan de soutien dans les "prochaines semaines" Reuters • 27/10/2020 à 14:26









WASHINGTON, 27 octobre (Reuters) - La Maison blanche s'est dite confiante, mardi, de conclure un accord avec les démocrates sur un plan de soutien à l'économie américaine malmenée par l'épidémie de coronavirus d'ici "les prochaines semaines", ce qui met sérieusement en doute l'hypothèse d'un compromis avant les élections du 3 novembre. "Nous sommes confiants de pouvoir parvenir à quelque chose dans les prochaines semaines", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Alyssah Farah, sur l'antenne de la chaîne conservatrice Fox News, notant que des désaccords persistaient sur l'aide supplémentaire aux Etats et aux autorités locales, ainsi que sur l'aide financière directe aux particuliers. Lundi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui négocie avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, a dit espérer un accord avant l'élection présidentielle et les élections au Congrès. Les élus républicains sont hostiles à de nouvelles dépenses publiques d'envergure même si Donald Trump les a exhortés à accepter un plan de relance plus important que celui proposé par les démocrates. Le président américain et la "speaker" de la Chambre se rejettent la responsabilité du blocage. Les Etats-Unis sont confrontés à une résurgence de l'épidémie de coronavirus. Trente-six des cinquante Etats américains enregistrent une hausse régulière des nouvelles infections depuis deux semaines au moins et le nombre de décès dus au COVID-19 a plus que doublé dans sept Etats, selon les calculs de Reuters effectués sur la base des données officielles. (Susan Heavey; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

