USA: la hausse des stocks de pétrole dépasse largement les attentes
25/02/2026

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 435,8 millions de barils lors de la semaine du 16 février, signalant une hausse de 16 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une hausse plus modérée de 1,8 million.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés - incluant le fioul domestique - ont augmenté de 0,3 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 88,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,2 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
