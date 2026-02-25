USA: la hausse des stocks de pétrole dépasse largement les attentes
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés - incluant le fioul domestique - ont augmenté de 0,3 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 88,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,2 millions de barils/jour.
