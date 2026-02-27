Wall Street reste inquiète des conséquences du développement de l'IA

Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York cède du terrain vendredi, toujours plombée par les inquiétudes des investisseurs sur les conséquences du développement de l'intelligence artificielle (IA) pour l'économie.

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones cédait 1,38%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique reculait de 0,88% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,70%.

L'IA "remet en question les tendances en matière d'emploi" et vient perturber le modèle économique de plusieurs secteurs, comme les logiciels, donc "les investisseurs ne savent tout simplement pas où investir", a commenté auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

Le dernier accroc pour le marché s'est manifesté par l'annonce du licenciement de 40% des effectifs du spécialiste des systèmes de paiement Block (ex-Square). L'entreprise fondée par Jack Dorsey - cocréateur et ancien patron de Twitter - a justifié cette décision par le déploiement en interne de l'IA.

Si son titre bondissait de plus de 16% vers 15H05 GMT, "Block ne sera pas la dernière entreprise à faire ce type d'annonce, ce qui a effrayé le marché ce (vendredi) matin", a relevé Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Jeudi, ce sont les résultats de Nvidia qui avaient été accueillis sèchement. Bien que le spécialiste des puces ait pratiquement doublé son bénéfice net au dernier trimestre 2025 (sur un an), son action a perdu 5,5%.

Selon Sam Stovall, "les prévisions de croissance des bénéfices du secteur technologique pourraient ne plus justifier les valorisations (du secteur), exerçant une pression sur les cours boursiers".

Nvidia, première capitalisation mondiale, a vu son cours fondre d'environ 13% depuis son record atteint fin octobre.

A ces tensions s'ajoutent des données économiques sans éclat aux Etats-Unis.

L'inflation des coûts de production des entreprises a réaccéléré dans le pays le mois dernier, selon un indice officiel publié vendredi.

"Cela implique que la prochaine étape sera une augmentation de l'inflation au niveau des consommateurs, et avec Donald Trump qui continue de faire pression pour l'instauration de droits de douane, les investisseurs ne voient pas l'inflation disparaître", a souligné Sam Stovall.

Ces chiffres "pourraient donner à la Réserve fédérale (Fed) une raison supplémentaire d'être plus patiente en matière de baisse des taux et d'attendre le second semestre avant d'apporter des changements", a estimé Chris Zaccarelli, analyste de Northlight Asset Management.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans se détendait par rapport à la clôture la veille, à 3,97% contre 4,00%.

A la cote, Netflix (+7,95% à 91,33 dollars) bondissait, après avoir abandonné son projet d'acquisition de Warner Bros Discovery.

Le géant du streaming a refusé de rehausser son offre de rachat pour s'aligner sur les propositions de Paramount Skydance.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell (+17,57% à 142,77 dollars) était aussi en forte hausse, porté par ses résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, notamment un bénéfice net par action de 3,89 dollars contre 3,53 dollars escompté.

Le spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") Coreweave (-16,91% à 81,83 dollars) dévissait, ayant lui fait moins bien qu'attendu pour les trois derniers mois de 2025. L'entreprise a aussi communiqué des prévisions qui ont déçu le marché.

