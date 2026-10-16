 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : la hausse des prix à l'importation dépasse les attentes en septembre
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 14:37

Ajouter Boursorama à vos sources

Les prix américains à l'importation ont augmenté de 1,1% en septembre 2026 par rapport au mois précédent, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), qui dépend du département du Travail, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une hausse de 0,8%.

En excluant la catégorie habituellement volatile des carburants, dont les prix à l'importation ont grimpé de 4,8% sur un mois, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont progressé de 0,7% en septembre par rapport à août.

De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 2,2% en septembre par rapport à août, alors que le consensus ne tablait que sur une hausse de 1%. En rythme annuel, les prix à l'importation et à l'exportation ont augmenté respectivement de 8,1% et de 11,6%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 965,03 +0,38%
EUTELSAT
1,8155 +20,39%
Pétrole Brent
105,82 +0,12%
SCHNEIDER ELECTRIC
256,1 -0,74%
HAFFNER ENERGY
0,728 -0,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank