USA : la hausse des prix à l'importation dépasse les attentes en septembre

Les prix américains à l'importation ont augmenté de 1,1% en septembre 2026 par rapport au mois précédent, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), qui dépend du département du Travail, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une hausse de 0,8%.

En excluant la catégorie habituellement volatile des carburants, dont les prix à l'importation ont grimpé de 4,8% sur un mois, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont progressé de 0,7% en septembre par rapport à août.

De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 2,2% en septembre par rapport à août, alors que le consensus ne tablait que sur une hausse de 1%. En rythme annuel, les prix à l'importation et à l'exportation ont augmenté respectivement de 8,1% et de 11,6%.