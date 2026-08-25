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USA : la confiance des ménages se tasse un peu en août (Conference Board)
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 16:25
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Attendu stable à 90,2, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board se replie légèrement à 89,4 ce mois-ci, la baisse du sous-indice des attentes (-5,8 points à 68,2) l'emportant sur la hausse de celui de la situation actuelle ( 6,8 points à 121,2).

"Le jugement des consommateurs sur la conjoncture économique actuelle était légèrement positif et la perception du marché du travail actuel s'est améliorée, inversant ainsi la tendance des trois mois précédents, marqués par un recul modéré", précise Dana M. Peterson, économiste en chef du Conference Board.

"Pour l'avenir, les consommateurs se sont montrés plus pessimistes quant à la conjoncture économique et au marché du travail pour les six prochains mois. Les perspectives concernant les revenus des ménages se sont modérées, tout en restant globalement optimistes", poursuit-elle.

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