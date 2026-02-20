 Aller au contenu principal
USA : l'indice PCE augmente plus que prévu en décembre
Zonebourse 20/02/2026 à 14:34

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,4% en décembre, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,3%, et après 0,2% en novembre. En rythme annuel, la progression est de 2,9%, soit 0,1 point de plus que prévu et 0,1 point de plus également qu'en novembre.

