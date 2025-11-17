 Aller au contenu principal
USA : l'indice manufacturier de la Fed de New-York meilleur qu'attendu en novembre
information fournie par AOF 17/11/2025 à 14:37

(AOF) - L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 18,70 en novembre, un niveau bien supérieur au consensus de 6,10. Il s'était élevé à 10,70 en octobre.

Banques centrales
