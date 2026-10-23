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USA : l'expansion du secteur privé ralentit, selon le PMI
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 15:55

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L'expansion du secteur privé aux États-Unis ralentit légèrement en octobre, à en croire l'indice PMI composite flash de S&P Global, qui s'établit à 57,6 pour le mois en cours, un niveau conforme au consensus, contre 58,4 en septembre.

Pour rappel, c'est le seuil de 50 qui distingue une expansion d'une contraction de l'activité d'un secteur, selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de 50, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

Selon S&P Global, les rythmes de croissance dans l'industrie manufacturière comme dans les services sont demeurés parmi les plus élevés observés au cours des cinq dernières années, une demande intérieure robuste s'accompagnant de nouveaux signes de reprise des exportations.

Les embauches sont également restées soutenues, l'emploi enregistrant sa deuxième plus forte progression depuis plus de quatre ans, les entreprises renforçant leurs capacités pour répondre à la demande.

Toutefois, les prix de vente ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis août 2022, les entreprises américaines cherchant à répercuter sur leurs clients une nouvelle forte hausse de leurs coûts.

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