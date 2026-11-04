USA : l'expansion du secteur privé ralentit en octobre (S&P Global)

L'expansion du secteur privé aux États-Unis a nettement ralenti en octobre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui s'est établi à 55,9 pour le mois écoulé, contre 57,6 en estimation flash et après 58,4 en septembre.

Pour rappel, c'est le seuil de 50 qui distingue une expansion d'une contraction de l'activité d'un secteur, selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de 50, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

Selon S&P Global, les nouvelles affaires dans le secteur privé américain ont continué de progresser fortement, soutenues une nouvelle fois par la contribution vigoureuse des services, tandis que l'emploi a poursuivi sa croissance dans l'ensemble.

Toutefois, les tensions sur les coûts sont restées élevées, malgré une atténuation par rapport à septembre, tandis que les prix de vente ont enregistré leur plus forte hausse depuis août 2022. La confiance dans les perspectives d'activité est tombée à son plus bas niveau depuis mai.