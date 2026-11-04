 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'expansion du secteur privé ralentit en octobre (S&P Global)
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 15:53

Ajouter Boursorama à vos sources

L'expansion du secteur privé aux États-Unis a nettement ralenti en octobre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui s'est établi à 55,9 pour le mois écoulé, contre 57,6 en estimation flash et après 58,4 en septembre.

Pour rappel, c'est le seuil de 50 qui distingue une expansion d'une contraction de l'activité d'un secteur, selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de 50, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

Selon S&P Global, les nouvelles affaires dans le secteur privé américain ont continué de progresser fortement, soutenues une nouvelle fois par la contribution vigoureuse des services, tandis que l'emploi a poursuivi sa croissance dans l'ensemble.

Toutefois, les tensions sur les coûts sont restées élevées, malgré une atténuation par rapport à septembre, tandis que les prix de vente ont enregistré leur plus forte hausse depuis août 2022. La confiance dans les perspectives d'activité est tombée à son plus bas niveau depuis mai.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
17,87 +7,72%
CAC 40
8 177,89 +1,96%
Pétrole Brent
98,84 -5,21%
BIOPHYTIS
0,0398 +54,26%
SOITEC
110,05 -11,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank