USA-L'essor des centres de données se heurte à des résistances à San José

par Elizabeth Mendez et Nichola Groom

À San José, aux États-Unis, les habitants et les associations écologistes se mobilisent contre une vague de projets de centres de données que les autorités ont encouragés dans le but de faire de la ville une plaque tournante des infrastructures d’intelligence artificielle (IA).

Ce conflit met en lumière un défi auquel sont confrontés les responsables politiques : comment soutenir un secteur considéré par les dirigeants et chefs d’entreprise comme essentiel à la compétitivité économique, tout en répondant aux préoccupations du public concernant les impacts sur la consommation d’électricité, l’utilisation de l’eau et la pollution liés aux infrastructures nécessaires à son fonctionnement.

En Californie, ce débat est particulièrement tendu car l’État abrite bon nombre des entreprises à l’origine de l’essor de l’IA, notamment Google GOOGL.O , Meta META.O , OpenAI et Anthropic.

San José, dans la Silicon Valley, a accueilli favorablement la croissance de ce secteur. L’année dernière, les dirigeants municipaux ont annoncé un accord avec le fournisseur d’énergie PG&E PCG.N visant à accélérer l’approvisionnement en électricité des grands consommateurs, tels que les centres de données.

La ville estime que chaque nouvelle installation pourrait générer entre 3 et 6 millions de dollars (2,61 à 5,22 millions d'euros) de recettes fiscales par an, destinées à financer des services tels que la police, la protection contre les incendies, les bibliothèques, les routes et les parcs.

Cependant, de nombreux habitants restent sceptiques quant au partage généralisé des bénéfices de cette vague de croissance technologique liée aux installations axées sur l’IA.

NOUVELLE LÉGISLATION EN COURS D’EXAMEN

Les législateurs ont récemment approuvé définitivement, tant au Sénat qu’à l’Assemblée de l’État, plusieurs projets de loi concernant les centres de données, notamment des mesures visant à garantir que les grands consommateurs d’électricité paient leur part des coûts liés au réseau, ainsi que des exigences destinées à accroître la transparence en matière de consommation d’énergie et d’eau.

Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, examine également un ensemble de projets de loi visant à protéger les habitants contre les coûts liés à l’alimentation électrique des centres de données.

La "Data Center Coalition", un groupement professionnel dont font partie Google, Meta, OpenAI et Anthropic, a déclaré soutenir une croissance responsable, mais a fait valoir que ces mesures ciblent injustement ces installations au détriment d’autres grands consommateurs industriels et commerciaux d’électricité. Le groupement a averti que ces plans pourraient décourager les investissements et pousser les emplois, les recettes fiscales et les projets vers d’autres États.

Gavin Newsom a jusqu’à la fin du mois pour signer ou opposer son veto à ces textes législatifs. Son cabinet a refusé de commenter, les projets de loi étant en attente d’une décision du gouverneur.

(Nichola Groom; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)