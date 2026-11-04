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USA : l'enquête ADP sur l'emploi meilleure que prévu
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 14:22

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L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé d'octobre a révélé des créations d'emplois supérieures aux prévisions

Selon l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, l'économie américaine a créé 86 000 le mois dernier, plus que les 67 000 attendus par les analystes, mais moins que les 90 000 enregistrés en septembre. Ces bonnes données viennent confirmer la solidité actuelle du marché du travail aux Etats-Unis, permettant à la Réserve fédérale de se concentrer sur l'inflation. Les investisseurs ont sauront plus vendredi avec la publication du très attendu rapport mensuel sur l'emploi.

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