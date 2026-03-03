USA-L'économie est résistante aux chocs pétroliers, selon Williams (Fed)

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré mardi qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact de la guerre en Iran sur l'inflation et la croissance aux États-Unis, tout en soulignant que l'économie américaine dépendait beaucoup moins du pétrole importé qu'auparavant et qu'elle s'était révélée résistante aux fluctuations des prix de l'énergie.

"La transmission se fait réellement par le biais de certains prix de ces actifs et des réactions des marchés financiers, qui ont jusqu'à présent été raisonnablement modérées", a-t-il déclaré aux journalistes après une conférence organisée par les coopératives de crédit américaines à Washington.

"Personne ne peut savoir avec certitude combien de temps cela va durer ni quelles en seront les implications plus larges ... L'expérience passée a montré que les fluctuations des prix du pétrole que nous avons connues jusqu'à présent ne modifient pas fondamentalement l'économie, mais nous allons attendre de voir", a-t-il ajouté.

L'interruption du transport maritime dans le détroit d'Ormuz, conjuguée à l'arrêt de la production de plusieurs groupes pétroliers et gaziers du Moyen-Orient, a entraîné une hausse des tarifs du transport maritime et des prix du pétrole brut et du gaz naturel, ce qui inquiète particulièrement les investisseurs qui redoutent une politique monétaire plus restrictive.

(Reportage Howard Schneider; version française Diana Mandia; edité par Benoit Van Overstraeten)