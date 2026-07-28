USA-J&J va verser $5,5 mld pour régler à l'amiable des litiges liés à son talc

(Précisions)

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé lundi être parvenu à un accord de 5,5 milliards de dollars pour régler à l'amiable des dizaines de milliers de litiges aux Etats-Unis à propos de ses produits à base de talc, accusés de provoquer des cancers ovariens.

Le groupe a précisé que l'accord concernait environ 69.000 plaintes regroupées en recours collectif devant un tribunal fédéral américain ainsi que des procès similaires engagés devant des tribunaux locaux, représentant au total 99,75% des litiges jusque-là non résolus à propos du talc.

Cet accord a été confirmé par les cabinets d'avocats représentant les plaignantes. Ils ont salué une issue positive à une bataille judiciaire longue de dix ans.

J&J avait obtenu la semaine dernière une victoire importante dans le cadre de ces litiges, une juge fédérale du New Jersey ayant soulevé de sérieux doutes sur la capacité des plaignantes à prouver que le talc du laboratoire était à l'origine de leur cancer ovarien.

De longue date, J&J nie que ses produits à base de talc sont cancérigènes.

Le groupe a cessé en 2020 d'utiliser du talc pour la production de sa poudre pour bébés aux Etats-Unis.

(Dietrich Knauth; version française Jean Terzian)