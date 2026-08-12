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USA : inflation sans surprise en juillet
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 14:38
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Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation est ressorti conforme aux attentes en juillet.

Selon le Département du Travail américain, l'inflation a augmenté de 0,1% le mois dernier, conformément aux attentes, portant la hausse en rythme annuel à 3,4%, comme prévu, contre 3,5% un mois plus tôt.

En données core, hors alimentation et énergie, la hausse est de 0,2% en mensuel et de 2,5% en rythme annuel, des données conformes au consensus.

Dans le détail, l'indice des coûts du logement a augmenté de 0,1% le mois dernier, représentant environ les deux tiers de la hausse mensuelle de l'indice global. Les prix de l'alimentation ont également progressé de 0,1%, alors que ceux de la restauration hors domicile se sont appréciés de 0,3%. A l'inverse, l'indice des prix de l'énergie a reculé de 1,5% en juillet.

L'indice hors alimentation et énergie a mis en avant une hausse des soins médicaux, des tarifs aériens, des communications, de l'éducation et des loisirs. En repli, on retrouve le domaine de l'assurance automobile.

Inflation
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