USA : hausse timide des stocks des grossistes en mai

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en mai 2026 par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,7% en avril, selon le département du Commerce.

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 3,4% en mai par rapport au mois précédent, après une hausse de 2,2% en avril.

En raison de cette progression des ventes nettement supérieure à celle des stocks, le délai d'écoulement des stocks s'est sensiblement réduit entre avril et mai, passant de 1,19 à 1,15 mois.