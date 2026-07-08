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USA : hausse timide des stocks des grossistes en mai
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 16:14

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en mai 2026 par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,7% en avril, selon le département du Commerce.

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 3,4% en mai par rapport au mois précédent, après une hausse de 2,2% en avril.

En raison de cette progression des ventes nettement supérieure à celle des stocks, le délai d'écoulement des stocks s'est sensiblement réduit entre avril et mai, passant de 1,19 à 1,15 mois.

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