USA-Hausse surprise de l'indice d'activité "Empire State" en novembre

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une hausse en novembre, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.
Son indice "Empire State" passe à 18,70 après 10,70 en janvier.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en baisse à 5,80 en novembre.
La composante des nouvelles commandes ressort à +15,9 en novembre après +3,7 le mois dernier et celle de l'emploi à +6,6 après +6,2.
Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a augmenté en novembre pour atteindre +19,1 après +30,3 en octobre.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer