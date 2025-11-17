 Aller au contenu principal
USA-Hausse surprise de l'indice d'activité "Empire State" en novembre
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:43

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une hausse en novembre, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à ​​​18,70 après ​​10,70 en janvier​.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en baisse à 5,80 en novembre.

La composante des nouvelles commandes ressort à +15,9 en novembre après +3,7 le mois dernier et celle de l'emploi à +6,6 après +6,2.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a augmenté en novembre pour atteindre +19,1 après +30,3 en octobre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

