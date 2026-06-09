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USA : hausse supérieure aux attentes des ventes de logements existants
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 16:05

Aux Etats-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4,17 millions d'unités au mois de mai ( 3,2%), après 4,04 millions en avril, données révisées à la hausse de 4,02 millions. Les analystes tablaient sur une progression moins importante à 4,07 millions d'unités.

Selon Lawrence Yun, économiste en chef de la National Association of Realtors (NAR) : "les Américains sont plus nombreux à déménager, les ventes de logements ayant atteint leur plus haut niveau depuis décembre. C'est une excellente nouvelle pour le marché immobilier et pour l'économie. L'amélioration de l'accessibilité financière contribue à soutenir cette dynamique. Même si les taux hypothécaires ont légèrement augmenté par rapport au début de l'année, ils restent inférieurs à leur niveau d'il y a un an et se situent globalement dans leur moyenne historique de long terme. Par ailleurs, dans la plupart des régions du pays, la progression des revenus dépasse légèrement celle des prix de l'immobilier".

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