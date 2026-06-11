USA : hausse supérieure aux attentes des prix à la production

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production a augmenté nettement plus que prévu le mois dernier. Il a signé une hausse de 1,1% en mai, là où les analystes tablaient sur une augmentation de 0,7%. En revanche, les données du mois d'avril ont été révisées à la baisse de 1,4 à 1,1%.

En rythme annuel, la progression s'est élevée à 4,9%, contre des attentes à 5,4%, après 4,9% en avril.

Selon le Bureau of Labor Statistics, près de 80 % de la hausse enregistrée en mai provient d'une augmentation de 2,8 % des prix des biens de demande finale. Les prix des services de demande finale ont quant à eux progressé de 0,3 %.

L'indice de la demande finale hors alimentation, énergie et services commerciaux a augmenté de 0,8 % en mai, sa plus forte progression depuis mars 2022 ( 0,9 %). Sur douze mois, cet indice a gagné 5,1 %, soit la plus forte hausse annuelle depuis octobre 2022 ( 5,5 %).

Les prix à la production sont un indicateur clé de l'inflation. Ils mesurent la variation des prix des biens vendus par les entreprises et représentent la majeure partie de l'inflation globale.