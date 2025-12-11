 Aller au contenu principal
USA: hausse plus marquée que prévu des inscriptions au chômage
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 14:44

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté bien plus que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière, confirmant la tendance au ralentissement du marché du travail observée dans les dernières statistiques américaines.

Ces inscriptions ont atteint 236 000 lors de la semaine au 6 décembre, à comparer avec un chiffre de 191 000 la semaine précédente, selon des chiffres publiés jeudi par le Département du Travail, alors que les économistes attendaient en moyenne 220 000 inscriptions.

Leur moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 216 750, contre 214 750. (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est en revanche replié à 1,838 million lors de la semaine au 29 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,937 million la semaine précédente.


