USA : hausse moins importante que prévu des stocks de gaz

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz naturel ont augmenté de 7 milliards de pieds cubes, pour un total de 3 130 milliards de pieds cubes. Les analystes tablaient sur une hausse de 10 milliards de pieds cubes. Ils s’élevaient la semaine précédente à 48 milliards de pieds cubes. Les stocks sont inférieurs de 137 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 173 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2 957 milliards de pieds cubes.

À 3 130 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.