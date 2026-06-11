USA-Hausse des inscriptions au chômage à 229.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 6 juin, à 229.000 contre 225.000 (non révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 219.000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 219.000 contre 214.750 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,795 million lors de la semaine au 30 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,771 million (révise de 1,777 million) la semaine précédente.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)