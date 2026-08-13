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USA-Hausse des inscriptions au chômage à 209.000
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:42
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Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis, à 209.000, lors de la semaine au 8 août, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 202.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 1er août ont été révisées en hausse à 200.000, par rapport à une estimation initiale de 199.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines est restée inchangée à 199.000.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé à 1,777 million lors de la semaine au 1er août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,799 million (révisé de 1,801 million).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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