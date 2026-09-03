USA-Hausse des inscriptions au chômage à 206.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 29 août, à 206.000, contre 204.000 (révisé de 203.000) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 205.000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 207.250 contre 205.750 (révisé de 205.500) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,790 million lors de la semaine au 22 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,771 million la semaine précédente (révisé de 1,778 million).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)