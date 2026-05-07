USA-Hausse des inscriptions au chômage à 200.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 2 mai à 200.000 contre 190.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 205.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 25 avril ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 189.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 203.250 contre 207.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,766 million lors de la semaine au 25 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,776 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)