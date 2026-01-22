USA: hausse de 3,6 millions de barils des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:18
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 3,3 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 6 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 93,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 8,8 millions de barils/jour.
