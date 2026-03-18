L'équipe féminine iranienne de football de retour en Iran après la volte-face de cinq joueuses

Les membres de l'équipe nationale iranienne de football féminin rentrent chez elles, à Igdir

par Ismet Mikailogullari

L'équipe féminine iranienne ‌de football est rentrée en Iran mercredi après avoir franchi la frontière turque, achevant ainsi ​un voyage retour semé d'embûches depuis l'Australie, après que cinq de ses membres ont retiré les demandes d'asile qu'elles avaient déposées dans ce pays.

L'Australie avait accordé des visas humanitaires à six joueuses ​et à un membre du staff qui craignaient d'éventuelles persécutions si elles retournaient en Iran.

Les inquiétudes sur la sécurité des ​joueuses concernant leur retour au pays sont nées ⁠après leur choix de garder le silence pendant l'hymne national avant un match de ‌la Coupe d'Asie des nations contre la Corée du Sud. Une décision qualifiée de "comble du déshonneur" par un commentateur de la télévision d'État.

L'équipe, arrivée à Istanbul ​mardi, a pris un vol ‌pour Igdir, dans l'est de la Turquie, mercredi matin.

Les joueuses sont ⁠sorties de l'aéroport d'Igdir avec leurs bagages et ont discuté devant le terminal avant de monter dans un bus en direction de la frontière. L'une d'entre elles a brièvement souri et fait ⁠un signe de ‌la main à une caméra de télévision avant le départ du bus.

Après un ⁠trajet d'environ deux heures jusqu'à la frontière, elles ont passé le contrôle des passeports au ‌poste-frontière de Gurbulak avant de passer en Iran.

Les Iraniennes ont débuté la Coupe ⁠d'Asie, organisée par l'Australie, au moment même où les États-Unis et ⁠Israël lançaient des frappes ‌aériennes sur l'Iran, tuant le guide suprême de la République islamique Ali Khamenei. L'équipe d'Iran a ​été éliminée il y a dix jours après ‌sa défaite contre les Philippines (2-0).

Cinq joueuses parmi celles qui avaient demandé l'asile en Australie ont par la suite changé ​d'avis et décidé de rentrer en Iran. Elles ont rejoint le reste de l'équipe à Kuala Lumpur, où celle-ci séjournait depuis son départ de Sydney la semaine dernière.

La Fédération ⁠iranienne de football avait déclaré la semaine dernière que les joueuses qui avaient changé d'avis rentreraient au pays avec le reste de l'équipe "afin d'être à nouveau accueillies par leurs familles et leur patrie".

Deux joueuses se trouvent toujours en Australie et ont été photographiées en train de s'entraîner avec un club local de l'A-League.

(Reportage Ismet Mikailogullari et Ali Kucukgocmen, rédigé par Daren Butler, version française Vincent ​Daheron, édité par Augustin Turpin)